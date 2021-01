Jongeman onder bedreiging wapen beroofd

Het slachtoffer was rond 22.40 uur samen met twee anderen op een parkeerplaats aan het Podium. Daar komen drie jongens naar hen toe. Een van hen eist onder bedreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp een goed uit de auto op. De daders gaan er met de buit vandoor in een auto. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar de daders. Bent u getuige geweest van dit incident? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.