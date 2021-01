Geldlades supermarkt gestolen; getuigen gezocht

Rond 05.45 uur was een medewerker van de supermarkt in de winkel aan het werk. Plotseling hoorde de medewerker een harde klap. Toen hij ging kijken zag de supermarktmedewerker dat de schuifdeur was vernield. Vervolgens zag de medewerker twee personen met gedoofde lichten op een scooter wegrijden in de richting van de Abel Tasmanlaan. Op de Burgemeester van Rheenensingel werd de verlichting van de scooter weer aangedaan. Uit onderzoek bleek dat er geldlades bij de pinautomaat waren weggenomen. In de geldlades zat een onbekend geldbedrag. Door de supermarkt is er aangifte gedaan.



Getuigen

Het rechercheteam is op zoek naar getuigen. Mensen die wat gezien of gehoord hebben of andere informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie. Dit kan via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.