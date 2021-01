Politie zoekt getuigen van ruzie Schiedam

Op woensdag 18 november 2020, tussen 10 en 11 uur, maakten het slachtoffer en haar ex flink ruzie in hun geparkeerde blauwe citroen Saxo. Deze stond op dat moment op de Hargalaan in Schiedam, ter hoogte van de nieuwbouwhuizen bij het Vlietlandziekenhuis. Toen de vrouw door haar ex werd mishandeld, ontstond een worsteling en de vrouw wist met veel moeite uit de auto te komen. Ze liep weg met de man achter haar aan, wat ging gepaard met een hoop geschreeuw naar elkaar.



Helpen

Twee getuigen, een man en een vrouw, zagen het allemaal gebeuren. De vrouwelijke getuige vroeg aan haar of zij haar kon helpen en de mannelijke getuige zei tegen de dader dat hij zijn ex-vriendin met rust moest laten. Het slachtoffer liep met de behulpzame man en de vrouw mee naar de tramhalte. Ze kreeg een kaartje, waardoor zij daar weg kon.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met de man en de vrouw, die het slachtoffer hielpen. Zij kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 en vragen naar de afdeling Interventie van de opsporing Rijnmond Noord.