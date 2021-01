Politie ontdekt drugslab in garagebox

Woensdagmiddag kreeg de politie een melding dat er drugs in een garage zou liggen. Rond 16.50 uur ontdekten agenten een synthetisch drugslab in een garagebox. 's Avonds is een onderzoek ingesteld door politiemensen van het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). Zij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs. Toen dit onderzoek was afgerond zijn alle spullen opgeruimd en vernietigd. De politie stelt een onderzoek in naar de dader(s) van dit druglaboratorium.