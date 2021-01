Vrouw op straat gestoken; politie zoekt getuigen

De 51-jarige vrouw wandelde met haar hond over het voetpad langs de genoemde straat en voelde plots een harde klap tegen haar rug. Ze zag dat een man wegliep in de richting van het Trudoplein. Volgens het slachtoffer had hij een licht getinte huidskleur, droeg hij donkere kleding, mogelijk een gewatteerd jack en een opvallend groot mondmasker, Waarom de vrouw door deze man werd aangevallen is vooralsnog niet duidelijk en die vraag maak natuurlijk onderdeel uit van ons onderzoek. Nadat de hulpdiensten waren gealarmeerd bleek dat de vrouw met de klap ook gestoken was. De vrouw werd voor verdere behandeling aan haar verwonding door een ambulance vervoerd naar een ziekenhuis en daar ter observatie opgenomen. Zij zal vandaag uitgebreid worden gehoord over wat haar is overkomen.



Oproep aan getuigen

Agenten deden ter plaatse onderzoek en hebben nog gezocht naar een verdachte. Daarbij werd onder andere een hond ingezet, maar er werd niemand meer aangetroffen. We komen graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord dat ons kan helpen hem te vinden. Hebt u woensdagavond op of in de omgeving van de Strijpsestraat iets verdachts of opvallends gezien wat te maken kan hebben met dit incident? Of woont u in de buurt en heeft u camerabeelden waarop misschien iets te zien is? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Eindhoven via het landelijk politienummer 0900-8844 of tip ons eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.