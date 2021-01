Aanhoudingen na ongeregeldheden oudjaarsnacht

De nacht van Oud & Nieuw verliep onrustig in de Van Kinschotstraat. De brandweer en politie traden vanaf 23.00 uur tot in de vroege ochtend meerdere keren op om een vuurstapel te blussen, die steeds weer opnieuw werd aangestoken. Hierbij werd de brandweer een aantal keren bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk. Er is door de brandweer aangifte gedaan van zware mishandeling.



Agenten hielden in de nacht al een aantal personen aan voor verschillende strafbare feiten. Een van de verdachten pleegde bij zijn aanhouding verzet, waardoor een agent licht gewond raakte.



Onderzoek

De politie deed een uitgebreid buurtonderzoek, sprak met getuigen, aangevers en keek camerabeelden uit. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee Delftenaren. Beiden worden verdacht van poging zware mishandeling. Een van de twee verdachten wordt ook verdacht van vernieling.