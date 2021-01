Minder overvallen, woningbraken en straatroven maar meer Cybercrime

Moord- en doodslag

Het aantal moord- en doodslagzaken kwam in 2020 op vijf uit, waarbij in totaal acht slachtoffers te betreuren zijn. In Etten-Leur werden op 28 maart de lichamen van twee kinderen, hun moeder en oma aangetroffen. Hun vader wordt enkele dagen later als verdachte aangehouden. In 2019 werden er tien moord- en doodslag zaken geregistreerd.

Criminele Samenwerkingsverbanden

In 2020 werden 156 Criminele Samenwerkingsverbanden aangepakt. Dat waren er een jaar eerder nog 113. In 2018 kwam het aantal CSV’s uit op 63

Woninginbraken, overvallen en straatroven

Het aantal woninginbraken daalde van 2711 in 2019 naar 2441 in 2020. Ook het aantal overvallen liep terug van 61 naar 51. Het aantal straatroven daalde met bijna een derde van 205 naar 142. Verder telden we 3554 auto-inbraken terwijl dit er een jaar eerder nog 3401 waren en 470 autodiefstallen, een jaar eerder 458

Cybercrime en horizontale fraude

Het aantal cybercrimemisdrijven verdubbelde van 481 in 2019 naar 962. Het gaat hierbij onder meer om het hacken van de computer. Ook het aantal aangiften van horizontale fraude steeg met 57,8% van 6903 naar 10.896. Een aanzienlijk aandeel in die stijging vormt de fraude met online handel en WhatsAppfraude (ook wel vriend in nood fraude). Sinds 30 april 2020 is het mogelijk om hiervan via internet aangifte te doen. Gelukkig blijft het in 65%van de gevallen bij een poging.

Drugslabs en hennepkwekerijen

Er werden in het afgelopen jaar in totaal 18 drugslabs aangetroffen, een stijging van 20%, immers in 2019 waren dat er 15 en in 2018 nog 12. Het aantal opslaglocaties kwam uit op 19. Ook werden 35 dumpingen van synthetisch drugsafval aangetroffen. De toename van het aantal ontdekte drugslabs komt enerzijds door informatie die vrijkwam uit Encrochat gegevens maar ook zeker door de toegenomen kennis bij politiemensen. Zo zijn trainingen en opleidingen gegeven onder meer in een Oefencentrum Synthetische drugs aan politiemensen in herkenning, signalering en het signaleren van awareness. In 2020 werden249 hennepkwekerijen geruimd. Het jaar daarvoor waren dat er nog 365.