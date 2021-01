Politie onderzoekt explosief bij bedrijf

De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van het voorwerp en zoekt mensen, die meer over dit incident weten. Heeft iemand gezien dat het explosief is neergelegd of hebt u andere informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2021018923.