Integrale actie binnenstad Helmond

Aanhouding, bekeuringen en aantreffen vuurwerk

Donderdag 21 januari 2021 was er een verkeerscontrole van politie en Belastingdienst. Daarbij heeft de Belastingdienst diverse openstaande belastingen geïnd. Ook werden er diverse voertuigen in beslag genomen. Daarnaast schreef de politie diverse bekeuringen uit aan scooterrijders. Onder andere voor het rijden zonder rijbewijs en voor het opvoeren van scooters. Veder is er een persoon aangehouden voor een openstaande gevangenisstraf van 5 jaar wegens een drugsdelict. Een persoon is verbaliseerd voor het voorhanden hebben van illegaal zwaar vuurwerk. Daarnaast zijn er diverse openstaande boetes geïncasseerd.

Samen werken aan een veilige en leefbare binnenstad

We werken samen met de Gemeente Helmond, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere organisaties aan een veilige en leefbare binnenstad. De integrale acties die met regelmaat plaatsvinden zijn onderdeel van deze aanpak. Doel van de acties is informatie vergaren, het aanpakken van misstanden en het verstoren van criminele activiteiten. Bij de controle van gisteren werden we ondersteund door de Gemeente Helmond, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst. Alle controles werden uitgevoerd met inachtneming van de RIVM-richtlijnen vanwege het coronavirus.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt

Meldingen van inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Inwoners die verdachte situaties zien of het vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat melden bij de politie via 0900 88 44. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.