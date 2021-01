Online voetbaltoernooi trekt honderden kijkers

De politie wilde de jeugd in deze dagen van een harde lockdown een spannend en ontspannend evenement bieden. ‘We wilden met dit toernooi laten zien dat we als overheidsorganisatie niet alleen repressief bezig zijn, maar ook verbindend’, aldus Roel van de Groes, projectleider van de pilot Gamen met de politie. Daarnaast werd gehoopt dat de jeugd hierdoor alsnog niet op straat zou gaan rondhangen.



Het toernooi is volgens Van de Groes succesvol verlopen. Er deden in totaal 663 jongeren mee aan het event dat door e-sportorganisator ESL werd gehost. De livestream van de finalewedstrijden op 31december werd door 4.625 mensen bekeken. ‘We hebben zonder capaciteit of veel gemeenschapsgeld te hoeven aanspreken een alternatief kunnen bieden’, zegt Roel. ‘In de basis is dit geen politietaak, maar als er behoefte aan is, zal er zeker opnieuw een dergelijk toernooi op touw worden gezet.’



Van alle gemeenten in Nederland hadden zich zestig aangemeld. Op 29 december zijn de eerste lokale toernooien gespeeld en een dag later vond de tweede ronde plaats. Voor de winnaars van de lokale competities waren waardebonnen beschikbaar gesteld. De finale werd op oudjaarsavond live uitgezonden via Twitch en van commentaar voorzien door een e-sportverslaggever. Tussen de wedstrijden door was er gelegenheid voor kijkers om via de chatbox vragen te stellen aan de politie.



In de finale won een speler uit Amsterdam van zijn tegenstander uit Alblasserdam. Maar omdat hij zich niet volgens de regels had aangemeld voor het toernooi, is besloten om de gamer uit Alblasserdam tot winnaar uit te roepen. Hij kreeg afgelopen woensdag een Playstation 5 uitgereikt. Een speler uit Arnhem kreeg de tweede prijs, een waardebon van Coolblue.