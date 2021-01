Beveiliger krijgt hulp van klanten tijdens achtervolging winkeldief

Een alerte beveiliger van een supermarkt zag vrijdag 22 januari 2021 omstreeks 21.10 uur dat een man diverse producten in zijn jas stopte en deze vervolgens niet afrekende. De toezichthouder sprak de man aan nadat hij de kassa’s gepasseerd was om de jas te controleren. De dief rende daarop echter weg. De bewaker pakte hem bij zijn jas waaruit vervolgens scheermesjes en wasmiddel vielen. De winkeldief vluchtte naar buiten achtervolgd door de beveiliger en enkele klanten. Zij achterhaalden de man en werkten hem naar de grond. Hij had onder zijn trui nog meer gestolen levensmiddelen verstopt zoals pitabroodjes en knoflooksaus. De politie heeft de winkeldief overgenomen. De recidivist werd ingesloten in het cellencomplex.