Vijf automobilisten testen positief op drugs

De politie controleerde vrijdagmiddag op het Haringvlietplein in Zierkzee een auto met drie inzittenden. De auto rook naar hennep. De bestuurder, een 18-jarige man uit Kerkwerve, testte positief op het gebruik van THC. In de auto werden wat hennepkruimels aangetroffen.



Een 34-jarige man uit Vlissingen werd vrijdag 22 januari 2021 omstreeks 15.45 uur op de Coosje Buskenstraat in Vlissingen met zijn auto aan de kant gezet. Een speekseltest wees hier eveneens op het gebruik van THC

Agenten controleerden vrijdagmiddag op de Reuzenhoeksedijk in Terneuzen een 26-jarige man uit Terneuzen die geregistreerd staat als veelpleger. De automobilist bleek te rijden terwijl zijn rijbewijs ongeldig is verklaard. Ook bleek uit de speekseltest dat hij het voertuig bestuurde terwijl hij mogelijk onder invloed was van THC. Hij werd aangehouden.