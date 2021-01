Dode man gevonden in woning Boxtel

Specialisten van forensische opsporing zijn uitvoerig bezig met sporenonderzoek in en om de woning. Dit onderzoek neemt veel tijd in beslag en kan nog enige tijd gaan duren. Er wordt zeer nauwkeurig gezocht naar sporen en aanwijzingen. Ieder detail kan van belang zijn in het onderzoek. Het is belangrijk dat we duidelijk krijgen wat er zich heeft afgespeeld

Een TGO is direct opgestart. Onder leiding van een officier van justitie onderzoekt een rechercheteam de dood van de man. Naast het onderzoeken van de omstandigheden waaronder de man om het leven kwam, kijken we ook naar zijn achtergronden en naar een mogelijk motief.