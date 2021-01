Ruim 100 aanhoudingen na demonstratie Museumplein

De ME vormde een linie en de zijkanten van het grasveld werden afgesloten. De waterwerper werd ingezet en met korte gerichte stralen werden de demonstranten in de richting van het concertgebouw gestuurd. De ME wist in afzienbare tijd een groot gedeelte van het Museumplein demonstrantvrij te krijgen.

De meeste demonstranten die richting het Concertgebouw waren gedreven liepen de De Lairessestraat in en hield zich nog een tijd in de omgeving op. Een gedeelte van die groep pleegde vernielingen onder andere in de Van Eeghenstraat.

Later waren er nog groepen aanwezig in de Hobbemastraat bij de Hobbemakade en de Paulus Potterstraat. Die groepen zijn ingesloten en daar zijn vele tientallen verdachten aangehouden.

Over de hele dag zijn weer ruim 100 verdachten aangehouden, de meesten in verband met de APV en artikel 184 Strafrecht. Er zijn ook weer veel verdachten aangehouden op grond van artikel 141Stafrecht (Openlijke geweldpleging).