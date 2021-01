Twee aanhoudingen na overval op supermarkt

De overval vond vlak na sluitingstijd plaats. Nadat de twee het personeel met een groot steekwapen bedreigden, gingen ze er met een gevulde rugzak met geld vandoor. Direct na de melding zochten agenten, met ondersteuning van de politiehelikopter, in de omgeving naar de twee verdachten. In de supermarkt kreeg de politie van het aangeslagen personeel een goed signalement mee. Vanuit de lucht zagen agenten in de politiehelikopter twee personen op een scooter rijden richting Waddinxveen. De twee op de scooter vertoonden dermate verdachte gedrag, dat de politiehelikopter hen besloot te volgen. Dit spoor leidde uiteindelijk ook naar Waddinxveen.



Bij een flatgebouw aan de Wingerd kwam de scooter tot stilstand en daar liepen de twee het gebouw in. Kort daarna betraden twee hondengeleiders met een aangelijnde surveillancehond het gebouw. De twee verdachten vluchtten hierop door het gebouw om aan de politie te ontkomen. Er volgde een achtervolging te voet door het flatgebouw. Korte tijd later hielden de hondengeleiders, met de aangelijnde politiehond, de twee verdachten op een etage aan. De verdachten volgden daarbij de nauwgezette aanwijzingen van de hondengeleiders op. Een van hen droeg een gevulde rugtas met buit bij zich en deze is in beslag genomen.



De politie besloot een deel van de vluchtroute te onderzoeken. In de omgeving van het Gouwe Bos vonden dezelfde hondengeleiders met hun surveillancehond goederen in de sloot, die mogelijk door de verdachten op hun vluchtroute gedumpt waren. Deze goederen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.



De supermarkt deed aangifte van de overval. De twee verdachten zitten vast. Hun betrokkenheid bij de overval wordt onderzocht.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Alphen aan den Rijn – Gouda zoekt nog naar getuigen. Zag u eerder iets opvallends bij de supermarkt? Bijvoorbeeld personen of voertuigen die opvallend in de omgeving van de Burgemeester Colijnstraat stonden. Of zag u verdachte personen na de overval wegvluchten? Bel ons op 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.



Check uw opgenomen beeldmateriaal

Indien u camerabeelden - van bijvoorbeeld een dashcam, een video-deurbel of beveiligingscamera aan een pand - uit de omgeving heeft, check dan s.v.p. of u verdachte personen op deze beelden ziet. Ook die beelden kunnen ons helpen bij het onderzoek. Beeldmateriaal kunt u digitaal online naar ons versturen via deze link of neem contact met ons op via 0900-8844.







Inzet surveillancehond

De politie wordt naar veel verschillende meldingen gestuurd. Bij elke melding kijkt de politie wat er nodig is voor de veiligheid van de burger of agent. In sommige gevallen moet de politie een “geweldsmiddel” inzetten om de situatie onder controle te krijgen. Zoals een wapenstok, pepperspray, surveillancehond of dienstwapen. Lichtere geweldsmiddelen, zoals de wapenstok of pepperspray, zijn niet altijd voldoende. Dan kan een surveillancehond worden ingezet. De inzet van de hond voorkomt of beëindigt veel gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld bij aanhoudingen van een verdachte met een wapen. De surveillancehond is na het dienstwapen het zwaarste geweldsmiddel van de politie. Daarom is de politie terughoudend met de inzet ervan en wordt een verdachte eerst gewaarschuwd dat dit gaat gebeuren. De hondenbegeleider en surveillancehond houden zich aan strenge richtlijnen. Een politiehond mag pas mee op surveillance wanneer hij en zijn geleider daarvoor succesvol een examen afleggen. Aan dat examen gaan jaren van training vooraf. De politie traint ook honden enkel voor het gebruik van hun neus. Hun reuk is zo sterk dat vermisten, drugs, bloed, geld of verstopte verdachten gemakkelijk worden opgespoord. Hun inzet is zeer waardevol voor het oplossen van onder andere misdrijven.