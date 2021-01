Man met geprepareerd vuurwerk op zak aangehouden

Rond 01:30 uur probeerde een persoon vuurwerk af te steken aan de Jan Truijenlaan in Tilburg. Toen politiemensen richting de persoon reden, rende hij weg in de richting van een bosschage. De agenten stapten hun voertuig uit en zagen vervolgens de desbetreffende persoon in de bosjes op de grond liggen. Tijdens het fouilleren bleek hij onder andere meerdere geprepareerde cobra’s bij zich te dragen. De cobra’s waren geprepareerd om de kracht van de explosie te vergroten. Het illegale vuurwerk is in beslag genomen en de 19-jarige Tilburger is aangehouden.