Politie onderzoekt ramkraak in Maastricht

Na de kraak zijn de verdachten met hun auto weggevlucht. Het onderzoek, dat direct werd opgestart, heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. Er is een burgernetbericht verstuurd waarin de politie vraagt naar getuigen van de ramkraak of informatie over drie donker geklede mannen die zich met een blauwe/paarse personenauto verplaatsen. Heeft u tips of informatie over deze zaak? Bel de politie met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.