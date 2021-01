Politie zoekt relschoppers die vernielingen pleegden

De politie is alert op aankondigingen van ongeregeldheden en openbare ordeverstoringen. Op social media zien we dat er veel berichten geplaatst worden met een oproep om samen te komen. We onderzoeken deze berichten altijd omdat we willen weten hoe serieus de berichten genomen moeten worden en of wij moeten handelen. Daarnaast benaderen wij organisatoren actief (als dat mogelijk is) om duidelijk te maken dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de eventuele schade en gevolgen van een illegale bijeenkomst. In Enschede kregen we rond 18:30 uur de eerste, serieuze signalen dat een grote groep naar het centrum zou komen en dat was reden om direct te handelen. Er werden onder meer extra agenten naar het centrum gestuurd.

Rond 19:30 uur werden de eerste groepjes mensen zichtbaar. De al aanwezige politie heeft hen aangesproken en al snel bleek dat zij niet kwamen om te demonstreren. Zij lieten zich niet wegsturen en even later stond er ruim 120 mensen in het centrum. Kort daarna werd een noodbevel afgegeven. Uit het niets begon de groep met het gooien van spullen en met vernielingen plegen. De groep ging al snel uiteen na de komst van de Mobiele Eenheid.