Politie onderzoekt ongeregeldheden Hobbemaplein

Na een oproep op sociale media om in Den Haag te gaan demonstreren tegen de avondklok verzamelden zich rond 20.00 uur een groep van 200 personen rond het Hobbemaplein in Den Haag. Agenten die toezicht hielden werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Ook een motoragent werd door een grote groep relschoppers belaagd. Door de relschoppers werden er twee auto’s in de brand gestoken en werden er vernielingen verricht bij ondermeer het buurtpunt Het Karmijn aan de Vaillantlaan. Na overleg met de burgemeester werd de Mobiele Eenheid ingezet en werden er charges uitgevoerd. Rond 21.30 uur keerde de rust weer terug. De politie hield drie personen aan, twee voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en een voor het gooien van vuurwerk. Alle drie de verdachten zijn inmiddels heengezonden met een proces-verbaal.



De recherche doet verder onderzoek naar personen die betrokken waren bij de ongeregeldheden, maar niet konden worden aangehouden. Daarvoor zijn wij op zoek naar foto’s of filmpjes die gemaakt zijn van de ongeregeldheden.



Informatie of beelden

Heeft u nog camerabeelden van de relschoppers in Den Haag en deze nog niet gedeeld met de politie? Heeft u overige informatie over deze verdachten? Deelt u uw informatie dan alstublieft met de recherche in Den Haag. Dat kan via 0900-8844 of Anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Beelden kunt u naar de politie uploaden via www.politie.nl.