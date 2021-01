Vier aanhoudingen in onderzoek naar vuurwerkbommen Lombardijen

Onbekenden met vuurwerkbommen veroorzaakten tussen de avond van 31 december en de vroege ochtend van zondag 3 januari voor grote schade aan twee scholen, twee woningen en een pand en busje van de gemeente. Daarnaast werd in de nieuwjaarsnacht een molotov-cocktail gegooid naar een politieauto. De agenten wisten gelukkig op tijd uit te wijken en de brandbom explodeerde op straat.

Bij geen van de incidenten vielen gewonden, maar dat had heel anders kunnen aflopen. De impact op de betrokkenen en wijkbewoners gaat dan ook veel verder dan de hoge kosten die de reparaties en vervanging met zich meebrengen: er zijn nog altijd mensen die niet meer in hun eigen bed durven te slapen.

Een groot rechercheteam startte samen met het basisteam een onderzoek. Ze spraken met getuigen en bewoners en vroegen via opsporingsprogramma’s en stoepborden aan mensen om hun informatie te delen, zodat de daders gevonden en dit gedrag gestopt kan worden.

Dat leverde een aantal waardevolle tips op die het onderzoek verder hielpen en leidde tot de aanhoudingen van drie jongens van 15 en een van 14 in de vroege maandagochtend. Zij werden door team parate eenheid in hun woningen in de wijk Lombardijen gearresteerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het onderzoek is hiermee nog niet afgerond, het vermoeden is dat er meer personen bij de incidenten betrokken zijn. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.