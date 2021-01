Vier jongeren gearresteerd voor oproepen tot rellen

De politie kreeg zondagavond en maandag meerdere meldingen van alerte burgers die wezen op diverse oproepen op social media zoals Snapchat en TikTok. In deze berichten werd aangezet tot rellen in Goes. In de loop van maandag werden vier jongemannen in de leeftijd van 18, 19 (2x) en 21 jaar, allen afkomstig uit Goes gearresteerd. Het viertal werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast en worden verhoord.