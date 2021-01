Onderzoek gestart naar ongeregeldheden Helmond

De ongeregeldheden begonnen in de loop van de avond nadat daar via social media toe was opgeroepen. Enkele tientallen personen gooiden niet alleen stenen, maar ook stoeptegels, golfballen en vuurwerk naar de politie. Er werd zelfs een baksteen door de voorruit van een rijdende politieauto gegooid. Gelukkig raakte de bestuurder daarbij niet gewond, maar dat had ook heel anders kunnen aflopen. Door de golf van geweld tegen onze collega’s in de uniformdienst werd besloten de mobiele eenheid in te zetten. Die herstelde aan het einde van de avond de rust in de wijk en ook tijdens de nacht deden zich geen nieuwe incidenten voor.



Aanhoudingen

Bij de ongeregeldheden hielden we totaal negen personen aan voor het verstoren van de openbare orde en geweld tegen de politie. Het gaat om (jonge) mannen in de leeftijd van 17 tot 48 jaar, allen afkomstig uit Helmond of de directe omgeving. Van hen zijn er drie na verhoor weer vrijgelaten. De andere zes zitten voorlopig nog vast.



Deel camerabeelden

Het onderzoek naar deze ongeregeldheden is in volle gang en de recherche onderzoekt wie er nog meer bij betrokken waren. We sluiten niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. Wij vragen daarbij ook de hulp van de inwoners van Helmond, die samen met ons vinden dat dit soort agressie alle perken te buiten gaat. Wij roepen daarom getuigen op om zich te melden met informatie. Speciaal mensen die beelden hebben gemaakt van de ongeregeldheden vragen we met klem om die met ons te delen. Het kan zijn dat u beelden met een telefoon heeft gemaakt, maar misschien beschikt u over een bewakingscamera waar relschoppers op te zien zijn. Als dat zo is, meldt u zich dan bij de recherche van het politieteam Peelland via het landelijk politienummer 0900-8844 of door het tipformulier in te vullen. En kent u relschoppers bij naam, maar wilt u liever anoniem tippen? Doe dat dan gegarandeerd anoniem via de M-lijn; 0800-7000.