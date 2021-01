Politie start Autisme Ambassade

De ambassadeurs werken niet alleen bij verschillende eenheden, ze hebben ook verschillende achtergronden. ‘We hebben facilitaire medewerkers, mensen bij team verkeer, digitale opsporing en in het blauw. Ze willen autisme binnen de organisatie normaliseren en hopen hiermee bij te dragen aan meer herkenning, erkenning en waardering van verschillen tussen mensen in het algemeen.’



Grace is motoragent bij Eenheid Midden-Nederland en Autisme Ambassadeur. In onderstaande video vertelt ze samen met haar leidinggevende hoe het is om met autisme te werken bij de politie.