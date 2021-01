Een klein bericht met grote gevolgen

Al die jongens zitten nu nog vast. Ze werden aangehouden door agenten die hun huis binnenkwamen. Dit gebeurde met toestemming van de officier van justitie. De agenten kregen een machtiging mee waardoor ze de mogelijkheid hadden om in het uiterste geval een deur open te breken. De jongens zijn maandagmiddag aangehouden en daarna overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze moesten hun eigendommen inleveren en werden in een cel geplaatst. In diezelfde cel zitten ze nu nog steeds.

Door de officier van justitie is namelijk bepaald dat er supersnelrecht toegepast gaat worden op deze jongens. In het kort betekent dit dat ze in hun cel moeten blijven tot er een rechtszitting plaats gaat vinden. Die zitting vindt plaats binnen een paar dagen na de aanhouding. Geen prettig vooruitzicht lijkt ons, als je toch al zo tegen de genomen corona-maatregelen bent. En dat terwijl ze ‘alleen maar’ een berichtje via hun social media-account hebben gedeeld. Een ogenschijnlijk klein gebaar met hele grote gevolgen. Door het berichtje te delen riepen zij ook op om de openbare orde te verstoren. En dat wordt hoog opgenomen.