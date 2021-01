Twee verdachten aangehouden in Vlissingen

Het gaat om een man van 43 uit Vlissingen. Hij beledigde politieagenten toen zij hun werk deden. De andere verdachte betreft een 25-jarige inwoner van Vlissingen. Hij kon zich niet legitimeren. Ook namen surveillerende agenten een mes in beslag van een 21-jarige Vlissinger. Hij deed afstand van het mes en is niet aangehouden.

De 43-jarige man is gehoord en inmiddels in vrijheid gesteld. Ook de 25-jarige man heeft een verklaring afgelegd en is vannacht in vrijheid gesteld.