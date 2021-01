Nog 50 verdachten vast voor rellen in ’s-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch - De politie is een onderzoek gestart naar de rellen gisteravond in ’s-Hertogenbosch. Op die manier willen we zo snel mogelijk alle relschoppers opsporen, zodat ze zich voor hun daden moeten verantwoorden. Net als zondag in Eindhoven was het geweld dat door ‘s-Hertogenbosch trok gisteravond ongekend.