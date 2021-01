Rellen vragen uiterste van politie

De politie heeft maandagavond in totaal 184 verdachten gearresteerd en in het hele land meer dan 1700 verbalen uitgeschreven, vooral voor overtreding van de avondklok. De politie verwacht de komende tijd nog meer aanhoudingen te verrichten van mensen die worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. ‘Die gaan het strafrechtelijke circuit in. De officier van justitie beslist wie voor de rechter komt en wat bijvoorbeeld in het snelrecht of een andere procedure komt’, zei Woelders gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur.