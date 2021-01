Verdachten achter darknet webshop Dutchmasters aangehouden

Het onderzoek van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid naar DutchMasters startte in augustus 2019 en valt onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De politie kwam DutchMasters op het spoor via de in mei 2019 ontmantelde markt WallStreet Market. Op WallStreet Market werden illegale goederen zoals drugs, botnets, malware, vals geld maar ook rijbewijzen, scans en bankdocumenten aangeboden. Op basis van de grootte en de tijd dat webshop actief was, bleek DutchMasters één van de grote verkopers: de drugs van deze webshop ging via postpakketbedrijven de hele wereld over.