Aanhouding na oproep tot rellen stad Groningen

Hij plaatste daarin berichten met de oproep onder andere benzine mee te nemen naar de stad en winkels te plunderen. De politie kwam de chatgroep op het spoor door een tip, waarop een onderzoek startte. Met de aanhouding van de jongen is ook de chatgroep met 425 leden uit de lucht gehaald. De jongen zit vast en wordt verhoord.

Naast de handhaving van de openbare orde op straat, investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die zich niet aan de maatregelen houden en strafbare feiten plegen. Hieronder valt ook opruiing; het al dan niet via social media aanzetten tot strafbare feiten. Denk goed na als je een bericht plaatst of deelt op social media of in chatgroepen. Dit kan grote consequenties hebben.