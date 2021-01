Zes aanhoudingen in onderzoek opruiing

In het onderzoek naar de Whatsapp-groep wist de recherche meerdere personen te identificeren. Daarop hebben agenten direct opgetreden en hielden maandag 25 januari een 23-jarige man uit Medemblik en een 37-jarige man uit Wervershoof aan. Twee dagen later, op woensdag 27 januari, werden nog vier verdachten aangehouden. Dit waren Medemblikkers in de leeftijd van 21, 22 en 25 jaar. Alle personen worden verdacht van het aansporen tot geweld en zitten nog vast. Eén van hen wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.



De recherche zet het onderzoek voort.



Opruiing

Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst. Dus plaats / deel dit soort berichten niet en blijf thuis.





2021016523