Verdachte geweld KOZP-demo aangehouden

Zondag 15 november was er in Maastricht een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. Diverse groeperingen verzamelden zich die middag in Maastricht, waarbij een aantal aanwezigen zich op enig moment tegen de politie keerde. Daarbij werd er onder andere vuurwerk richting de politie gegooid. Naar één van de verdachten die hierbij betrokken was, werd nog gezocht. In de SpeurMee-video van maandag 25 januari werd de verdachte opgeroepen zichzelf te melden. Indien hij zichzelf niet binnen twee weken zou melden, zouden de beelden ongeblurd getoond worden.

De tips die de SpeurMee-video opleverde, werden meegenomen in het onderzoek. Daardoor kon vandaag de 28-jarige verdachte worden aangehouden. De politie dankt eenieder voor het meedenken en de ontvangen tips.