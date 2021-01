Vijf aanhoudingen bij grote actie tegen vastgoedcriminaliteit

Criminelen maken gebruik van vastgoed om bijvoorbeeld wapens, drugs en crimineel geld op te slaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties in de woonomgeving én grote problemen voor de verhuurder. Vrijwel altijd is er sprake van spookbewoning; de verdachten verblijven wel in de woning maar staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De eigenaar verhuurt zijn woning vaak via een verhuurmakelaar en weet niet dat deze verhuurmakelaar een criminele klantenkring heeft.



Belangrijke schakel

Malafide verhuurmakelaars zijn voor criminelen een belangrijke schakel in de criminele bedrijfsvoering. Zij nemen contant geld aan, houden geen volledige administratie bij, bieden een volledig verhuurpakket aan en een inschrijving in de BRP is niet nodig. Garantie voor anonimiteit, zodat de crimineel buiten het zicht van de overheid blijft. De onderwereld raakt zo verweven met de bovenwereld. Er is sprake van ondermijning. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeenten in de regio Rotterdam werken nauw samen om deze vorm van ondermijning aan te pakken.



Signalen

Binnen deze aanpak doorzochten ambtenaren van politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en handhavers van de gemeente Rotterdam dinsdag 13 panden in Rotterdam, Barendrecht en Den Haag waarvan 10 woningen en 3 bedrijfsruimten. Na signalen van de gemeente Rotterdam over misstanden in panden en meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) is een onderzoek gestart naar een vermoedelijke malafide verhuurmakelaar. Dit gaf aanleiding om de 13 panden te doorzoeken.



Resultaten

Bij deze actie zijn vijf personen aangehouden, waaronder een voortvluchtige crimineel die in het buitenland gesignaleerd staat en onder de radar probeerde te blijven. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van o.a. witwassen en valsheid in geschrifte. In de panden vonden agenten onverklaarbare hoeveelheden cash geld. Zo’n 55.000 euro is in beslag genomen. Ook zijn er 6 PGP telefoons in beslag genomen waarvan de politie vermoedt dat deze mogelijk gebruikt werden voor criminele doeleinden. Hier gaat nader onderzoek naar plaatsvinden. Verspreid over de panden is verder nog in beslag genomen: twee geldtelmachines, valse identiteitspapieren, een kleine hoeveelheid verdovende middelen, versnijdingsmiddelen en grondstoffen voor de productie van drugs, nepmerkkleding, twee voertuigen en verhuuradministratie.

Bij zeven van de tien doorzochte woningen zijn foutieve BRP-inschrijvingen geconstateerd. In twee gevallen wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Daarnaast heeft de actie nieuwe informatie opgeleverd die relevant is voor vervolgonderzoek.

Melden helpt

In de aanpak van vastgoedcriminaliteit zijn tips van bewoners over verdachte situaties van groot belang. Personen die woningen in en uit gaan, onduidelijkheid over wie er eigenlijk woont, veel nachtelijk bezoek, of personen die met grote tassen woningen in en uit gaan, kunnen wijzen op spookbewoning. Vermoedens van misstanden in (de omgeving van) uw verhuurde woning kunt u melden bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of neem contact op met het Veiligheidsloket Rotterdam voor vragen of (niet spoedeisende) meldingen op het gebied van veiligheid en openbare orde in de gemeente Rotterdam op 14010. Bijvoorbeeld bij vermoedens van spookbewoning of illegale kamerverhuur.



Tips voor verhuurders

De politie grijpt vanzelfsprekend in als er criminaliteit in woningen is. De gemeente kan een woning sluiten of een bestuurlijke boete opleggen. Allemaal mogelijkheden, achteraf. Nog belangrijker is om samen met bijvoorbeeld wooncorporaties, verenigingen van eigenaren (VvE’s) en verhuurders te zorgen dat criminelen geen medebewoners worden. Politie en gemeenten zoeken de samenwerking met wooncorporaties en voeren gesprekken met verhuurders om te voorkomen dat zij (onbewust) met criminelen in zee gaan. Dat geldt ook voor pandeigenaren. Ook wanneer u als pandeigenaar de verhuur uitbesteedt, blijft u verantwoordelijk voor goed gebruik van het pand.



Met een paar simpele tips kan verhuur van een woning aan een crimineel al voorkomen worden. Controleer bijvoorbeeld de identiteit van de huurder door het legitimatiebewijs op echtheidskenmerken te checken. Vraag om een bewijs van inkomen en controleer dit bij de werkgever. Omdat criminelen graag onvindbaar zijn, betalen zij graag grote bedragen met contant geld. Accepteer dus geen contante betalingen van de huur. Houd toezicht op de woning, door minimaal vier keer per jaar de woning te controleren. Vraag de huurder ook om een kopie van de inschrijving in de BRP van ieder lid van het huishouden.



Verhuurt u een pand? Loop dan geen onnodig risico en werk samen met een betrouwbare partij, zoals een verhuurbemiddelaar die is aangesloten bij een branche- of beroepsorganisatie. In een gezamenlijke verklaring laten branche- / beroepsorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro weten dat zij hoge eisen stellen aan de aangesloten leden en kantoren. “We zien toe op de kwaliteit van de verhuurbemiddelaar en het verhuurproces. Bijvoorbeeld met diplomering, certificering, educatie en een goede screening van de huurder. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, kunnen verhuurders gebruikmaken van een klachtenregeling”, aldus NVM, VBO en Vastgoedpro.



Meer tips zijn te vinden op https://www.rotterdam.nl/goedeverhuur