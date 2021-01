Update: Onderzoek naar overleden vrouw Roggeveenstraat

Den Haag - Het onderzoek naar de op zaterdag 23 januari in een woning aan de Roggeveenstraat aangetroffen 38- jarige overleden vrouw is nog in volle gang. Voor betrokkenheid bij het overlijden van deze vrouw werden eerder al twee mannen aangehouden. Een van deze twee verdachten, de 58- jarige is vandaag heengezonden. Hij blijft nog wel verdachte in het onderzoek.