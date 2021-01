Twee aanhoudingen woningoverval Vaalrivierstraat

Twee jongens met gezichtsbedekking pleegden op 28 oktober 2020 rond 11.30 uur een woningoverval in de Vaalrivierstraat. Tijdens de overval waren er mensen thuis, zij werden door de overvallers bedreigd. Niemand raakte gewond. De overvallers gingen er met kledingstukken vandoor.

Wie weet er meer?

De recherche is nog op zoek naar de derde verdachte. Dit onderzoek is in volle gang en daarom roepen we mensen op om tips door te geven. Wie weet meer over de identiteit van een mogelijke derde verdachte of heeft informatie over de woningoverval? Alle informatie kan relevant zijn voor het onderzoek. Als u in de omgeving iets heeft gezien of gehoord, bel dan de politie via 0900-8844. U kunt ook een anonieme melding doen via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit kan door te bellen met 0800-7000 (gratis) of door het online te melden.