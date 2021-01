Beheersbare avond in regio Rotterdam

Rotterdam - Woensdagavond 27 januari deden zich in de regio Rotterdam beduidend minder incidenten voor. De politie was met een stevige inzet aanwezig om eventuele ordeverstoringen in de regio direct de kop in te drukken. Dat begon met het gesprek aangaan en te waarschuwen, maar waar nodig werd ook overgegaan tot aanhouding. In totaal werden 25 jongeren aangehouden voor lichte feiten, zoals identificatieplicht en het niet naleven van de coronamaatregelen. Veel van hen zijn aangehouden voordat de avondklok inging om 21:00 uur.