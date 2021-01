Politie houdt verdachten aan na steekincident.

Op donderdag 28 januari omstreeks 19.55 uur kwam er een melding van een steekincident aan het Westeinde in Zwartsluis. Gealarmeerde politiemedewerkers troffen daar een gewonde 62-jarige man aan op straat. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. In de omgeving van het slachtoffer werd een mes aangetroffen. Deze is voor nader onderzoek in beslag genomen.

In een woning werd een 52-jarige man en een 46-jarige vrouw aangehouden als verdachten van betrokkenheid bij het steekincident. De man verzette zich zodanig bij zijn aanhouding dat de politie geweld moest toepassen om hem onder controle te krijgen. Alle betrokken personen verkeerden onder invloed. De verdachte is ter controle even in het ziekenhuis geweest en daarna ingesloten in het politiecellencomplex.

In de woning, waar de verdachten zijn aangehouden, is door de politie gisteravond een zoeking gehouden.

De politie onderzoekt de aanleiding en toedracht van dit incident.

2021044277 cw