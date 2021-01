Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar organisatie rond crystal meth-labs

Tijdens de actie doorzocht de politie op verschillende locaties bedrijfspanden en woningen. Naast de negen aanhoudingen legden agenten beslag op drie vuurwapens, zakken hennep, geldtelmachines, zo’n 70.000 euro in contanten, dure horloges, administratie en negen voertuigen. De verdachten werden in Amsterdam, Doesburg, Dongen, Aalsmeer, Haarlem en Rotterdam aangehouden. Een tiende verdachte, die in het Brabantse Made werd aangehouden, bleek niets met de zaak te maken te hebben. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. De negen verdachten kregen na hun aanhouding beperkende maatregelen opgelegd, waardoor contact met de buitenwereld was beperkt tot hun advocaten. Die beperkingen zijn nu opgeheven. Alle verdachten zijn voorgeleid aan een rechter-commissaris en zitten vast. Verder onderzoek moet duidelijk maken wie voor welke feiten verantwoordelijk is. Aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek worden niet uitgesloten.