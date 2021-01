Aanhouding voor mishandeling en bedreiging naar aanleiding van uitzending in Bureau Rijnmond

In de nacht van 26 op 27 november 2020 kreeg het 22-jarige slachtoffer de schrik van zijn leven toen hij tegen zijn wil in werd meegenomen vanuit een woning in een Nieuwekerk aan den IJssel naar een woning in Rotterdam Kralingen. Hij werd daar bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. Ook werden zijn telefoon, paspoort en portemonnee met daarin €250,- van het slachtoffer afgenomen.

Volgens het toegetakelde slachtoffer waren er zo’n tien mannen bij betrokken. Een aantal van deze mannen, allemaal tussen 21 en 27 jaar uit de omgeving van Rotterdam, werden al eerder aangehouden, zij zitten allemaal nog vast.

Tip naar aanleiding van Bureau Rijnmond

In de uitzending van 21 januari besteedde Bureau Rijnmond aandacht aan deze heftige zaak. Hierin werd het signalement van de verdachte getoond. Naar aanleiding van deze uitzending kregen we een tip die leidde naar de 20-jarige verdachte uit Barendrecht. De politie hield de man vanmiddag aan in een woning in Rotterdam. Hij is in verzekering gesteld en wordt maandag voorgeleid aan de rechter commissaris. Het onderzoek loopt door, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Meer info?

Heeft u iets gehoord over of weet u meer van deze vrijheidsberoving? De politie komt graag met u in contact. Dit kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.