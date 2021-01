Verdachte aangehouden voor bedreigen politieagenten

De man zou de afgelopen dagen meerdere berichten hebben gestuurd naar twee medewerkers van de politie in Oss. Hij stuurde die berichten via What’sApp naar hun werktelefoon. Hij dreigde hen iets aan te doen en refereerde daarbij met foto’s ook aan de rellen in Eindhoven van afgelopen zondag. Hij zou daarbij betrokken zijn geweest.



Na onderzoek kon de politie de man vanavond rond 22.15 uur aanhouden in een woning in zijn woonplaats Oss. Hij wordt in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Daarbij wordt ook bekeken of hij inderdaad betrokken was bij de rellen van de afgelopen dagen.