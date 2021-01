87 kilo hennep in vrieskisten aangetroffen

De politie kreeg donderdag informatie dat bij een bedrijf aan de Columbusweg vier vrieskisten waren aangetroffen, met daarin 86 zakken gedroogde hennep. In totaal werd er 87 kilo aangetroffen.



De vrieskisten betrof een transportlading, het bedrijf in Venlo heeft geen relatie met de aangetroffen drugs.



De hennep en vrieskisten zijn in beslag genomen en vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De recherche onderzoekt de afkomst van de drugs. Mensen met informatie kunnen contact opnemen met de politie via 09008844 of anoniem via 08007000.

2021014684





