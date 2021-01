Rond 01.25 uur kregen hulpdiensten een melding dat een auto in brand zou staan. De brandweer bluste de brand. Er raakte geen andere auto’s of goederen beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten en de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2021001635