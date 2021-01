Overval op afhaalrestaurant; politie zoekt getuigen

De politie heeft deze overval in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook is de politie op zoek naar beelden uit de omgeving van de Reiger/Ekster. Bent u in het bezit van bruikbaar beeldmateriaal? Dan kunt u deze uploaden via politie.nl/upload.

2021001312