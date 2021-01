Politie zoekt getuigen van meerdere vernielingen in Lombardijen

Rond 22.00 uur was er gisteravond een enorme knal te horen, vermoedelijk door een vuurwerkbom, op de Dantestraat. De ruiten van het gemeentepand vlogen er uit. Door de ontploffing brak er brand uit. De brandweer had dit snel onder controle. Er vielen gelukkig geen gewonden. Wel moesten meerdere bewoners van de bovengelegen appartementen hun woning uit. Zij konden gisteravond weer terug in hun woning. Er wordt uitgebreid (buurt)onderzoek gedaan. Er zijn camerabeelden en sporen veilig gesteld. Uit eerste onderzoek is gebleken dat drie mannen er vandoor zijn gegaan. Zij droegen donkere kleding en capuchons over hun hoofd.



Meerdere incidenten

De afgelopen dagen waren er meer incidenten in Lombardijen. Zo ontstond er op 31 december brand nadat er vuurwerk was ontploft bij twee scholen aan de Catullusweg. Afgelopen nacht was het raak op de Horatiusstraat. Hier werd door een man in donkere kleding met capuchon over het hoofd zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht bij een woning met een ravage tot gevolg. In totaal zijn hier drie mannen in donkere kleding weg gerend. In een woning op de Ogiersingel werd zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid. Op de Moliereweg ging een busje van de gemeente in vlammen op na een vuurwerkbom.



Verscherpt toezicht

“Werkelijk bizar en onacceptabel” zegt de leider van het onderzoek. “Gelukkig raakten er bij al deze incidenten niemand gewond, maar je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.” Het is nog onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. “Dit wordt tot de bodem toe uitgezocht. Het onderzoek is nog in volle gang. Er zijn diverse camerabeelden vanuit verschillende hoeken in beslag genomen en deze worden nu bekeken. We hebben daarnaast ook zeker aandacht voor de bewoners, want we kunnen ons goed voorstellen dat men enorm geschrokken is.” De aankomende dagen wordt er herkenbaar en in burger verscherpt toezicht gehouden in de omgeving. Ook worden er binnenkort mobiele camera’s geplaatst.



Informatie

Heeft u iets gezien op zaterdagavond rond 22.00 uur op de Dantestraat. Heeft u de mannen in donkere kleding gezien en heeft u een aanvullend signalement? Dan komt het team graag met u in contact. Ook zijn we op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de andere incidenten. Wellicht zijn er mensen die camerabeelden hebben? Alle informatie is welkom. Melden kan via onderstaand formulier of via 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.