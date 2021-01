Vier verdachten aangehouden voor bedreiging

De verdachten zijn: een 16-jarige jongen uit Bergen op Zoom, een 18-jarig meisje uit Bergen op Zoom, een 18-jarige jongen uit Hoogerheide en een 16-jarige jongen uit Steenbergen. De eerste drie werden aangehouden in een personenauto op de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom, de laatste werd op het politiebureau aan het Emplacement in Bergen op Zoom aangehouden.

De politie acteerde op een melding van een bedreiging van twee inwoners van Bergen op Zoom. Zij deden aangifte hiervan. Drie verdachten werden gecontroleerd in hun auto. Bij de veiligheidsfouillering werd bij de 18-jarige jongen uit Hoogerheide een BB-gun met munitie aangetroffen. Die is in beslag genomen. Ook troffen de agenten bij een doorzoeking van de auto nog 100 stuks knalvuurwerk aan. Alle inzittenden van de auto zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Bij de insluitingsfouillering van de 18-jarige jongen uit Hoogerheide bleek dat hij in zijn onderbroek nog een op een vuurwapen gelijkend voorwerp had zitten. Ook dat is in beslag genomen.

De vierde verdachte, de 16-jarige jongen uit Steenbergen, had in de tussentijd vermoedelijk in de gaten dat zijn maatjes waren aangehouden en ging verhaal halen op het politiebureau. Daar werd hij ook aangehouden. Ook hij is ingesloten in een politiecel.

De vier worden zondag gehoord door rechercheurs.