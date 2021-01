Wegpiraat belaagt politie en ambulance

Foto: Nieuws op beeld

Daarmee leek het allemaal goed te komen, tot de man opeens de ambulancebroeder te lijf ging. Ook een politieagent kreeg er van langs. De man is uiteindelijk tot bedaren gebracht en naar het ziekenhuis vervoerd. Een van de agenten moest de ambulance besturen, omdat de chauffeur dat door zijn verwondingen niet meer kon.

Gedronken

Het was rond 22.45 uur toen een auto met hoge snelheid de rotonde opkwam, een reclamebord meenam en via een paal in het gras belandde. Een getuige belde snel de hulpdiensten, die meteen een zoekslag deden in het water en het riet. Daar vonden ze de doornatte man die ongedeerd leek, maar hoogst waarschijnlijk wel het nodige had gedronken.



Lastig

De man was zó hard de rotonde opgereden, dat hij borden had geraakt en uiteindelijk via een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De bedrading van de paal lag bloot en een deel van de paal lag onder de auto. De bestuurder die zelf de auto uitkwam, liep naar de ambulance, waar hij opeens behoorlijk lastig werd. Hij gaf de verpleegkundige van de ambulance een trap tegen de borst en een agent kreeg een flinke schop. De man is door meerdere agenten onder controle gebracht en kreeg een kalmeringsmiddel. De chauffeur raakte zo gewond dat hij de ziekenwagen niet meer kon besturen. Een politieagent heeft de ambulance met de man naar het ziekenhuis gereden. De 47-jarige man uit Barendrecht is aangehouden.



Geweld tegen politie en hulpverleners onacceptabel

