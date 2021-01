Beschonken bestuurster valt door de mand

Het tweetal viel rond 00.30 uur direct op in de lege straten toen zij na het ongeval samen over straat liepen. De vrouw, die niet recht kon lopen, bloeddoorlopen ogen had en sterk naar alcohol rook, ontkende te hebben gereden. Tijdens het gesprek met de agenten vielen ineens de autosleutels uit haar zak op de grond. Hierop werd de vrouw aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier blies de verdachte 675 Ugl. Het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 220 Ugl (= microgram per liter). Ook bleek de vrouw te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt. De beschadigde auto is getakeld.