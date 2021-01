Gestolen e-bike dag later aangetroffen

De kostbare e-bike werd een dag eerder gestolen bij een supermarkt in Honselersdijk. Dankzij een aanwezige gps-tracker, werd de fiets een dag later in Sprang-Capelle gelokaliseerd. Het signaal bleek afkomstig uit een geparkeerde auto in de Van Goghstraat. De eigenaar van de auto kreeg hierop bezoek van de politie. Toen hij op verzoek van de agenten zijn kofferbak opende, troffen zij de gestolen fiets aan. De man werd aangehouden voor heling en zit nog vast. De fiets gaat zo snel mogelijk terug naar de eigenaar.