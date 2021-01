Gaspistool

Eerder had de politie een melding gekregen dat de man mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Besloten werd in een woning in Castricum, waar de verdachte zich bevond, een onderzoek in te stellen. Hierbij vond de politie een mogelijk vuurwapen. Het gaat vermoedelijk om een gasdrukwapen.

De politie nam het wapen in beslag. De verdachte is aangehouden.

2021021115