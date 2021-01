Politie zoekt getuigen geweldsincident

Medemblik - De politie is op zoek naar getuigen van een geweldsincident op zaterdagmiddag op de Oostvaardershof in Medemblik. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). De politie is met name op zoek naar foto- of filmbeelden. Deze zijn naar de politie te uploaden via www.politie.nl/upload.