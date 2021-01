Tweede aanhouding in opruiingszaak in Alkmaar

Op maandag bereikte de politie diverse signalen dat er op social media in het openbaar werd opgeroepen tot ongeregeldheden en rellen in Alkmaar. Een van deze oproepen richtte zich op een voorgenomen rel op dinsdagavond. In een digitaal onderzoek wist de recherche beide verdachten te identificeren. Het onderzoek richt zich op de vraag of en in welke mate de verdachte(n) verantwoordelijk zijn voor de opruiende teksten.



Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen hulpverleners, toezichthouders en politieambtenaren onacceptabel. Zij hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Fysiek geweld wordt niet geaccepteerd, evenmin als bedreiging, mishandeling, agressie of belediging.



Opruiing

Opruiing is een strafbaar feit. Niet alleen het plaatsen van opruiende berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat kan grote gevolgen hebben voor jouw toekomst. Dus plaats of deel dit soort berichten niet.



2021017796